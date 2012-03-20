В центрі Житомира в житловий будинок в'їхала фура з пивом

Житомир. 20 березня. УНІАН. Близько п'ятої ранку мешканці будинку по вул.Замкова гора 2А прокинулися від страшного гуркоту. Коли перелякані жителі вибігли на вулицю, то побачили багатотонний автомобіль завантажений пивом, що врізався в стіну будинку.

Вантажівка повністю знесла веранду, яка ремонту вже не підлягає.

- Тепер її треба повністю розвалити і відновлювати по новому. Ремонт обійдеться як мінімум в тисяч п'ять. - Каже місцевий житель, Олег Титов.

У метрі від зруйнованої веранди знаходиться газова труба. Люди кажуть, дивом не сталося трагедії. У будинку живуть 16 осіб, серед яких є і діти, і пенсіонери.

Свідки кажуть, водій з Дніпропетровська був у неадекватному стані.

Розповідав якусь історію про те, як його алкоголем пригощала молода дівчина.

Після п'янки, нетверезий водій сів за кермо і повіз дівчину до неї додому, через центр міста, на Замкову гору. Не впоравшись з керуванням водій на швидкості зніс дерев'яний паркан і врізався в старий житловий будинок.

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