На Черкащині в корівнику виявили підпільний горілчаний завод

Черкаси. 21 березня. УНІАН. У Жашкові Черкаської області працівники податкової міліції виявили у колишньому корівнику підпільний горілчаний завод.

Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПС у Черкаській області, 47-річний житель Жашкова в орендованому приміщенні колишнього тваринницького комплексу незаконно встановив промислову лінію з розливу горілчаних напоїв із логотипами відомих виробників. На підпільному виробництві працювало 6 найманих працівників.

Податківцями вилучено промислову лінію з виробництва горілчаних напоїв, готова фальсифікована продукція та інше допоміжне обладнання для виготовлення горілки, ємності зі спиртом, марки акцизного податку із явними ознаками фальсифікації.

Усього вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму близько 2 млн грн.

Відповідно до висновку лабораторії, вилучений спирт та виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам нормативно-технічної документації, які пред'являються до етилових спиртів та горілчаних виробів, а тому їх вживання становить загрозу для життя і здоров'я людини.

За незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів порушено кримінальну справу згідно ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у серпні в Донецькій області виявили підпільний завод, який випускав тисячі пляшок горілки на годину.

Кореспондент.net