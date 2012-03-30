Рівненський десятикласник повісився у шкільному тирі

Рівне. 30 березня. УНІАН. Сьогодні 30 березня о 8-ій ранку на території школи в селі Залужжя Дубровицького району Рівненської області знайшли мертвим 16-річного підлітка. Хлопець наклав на себе руки – повісився на мотузці, яку перед тим узяв з дому. Його тіло виявила прибиральниця, яка до початку занять прийшла на роботу.

Роман повісився у колишньому шкільному тирі. Жінка проходила повз незачинену будівлю і їй здалося, ніби вона бачить чиїсь ноги. Коли ж прибиральниця з цікавості зайшла досередини, то помітила старшокласника у зашморгу. Вона одразу кинулася до школи, щоб покликати людей на допомогу. Хлопця зняли з петлі, однак рятувати було запізно – він уже був мертвим.

"Підліток навчався у 10-ому класі цієї ж школи. Нині проводимо дослідчу перевірку, тіло забрали на розтин. Однак слідів насильницької смерті на ньому не виявили. Це самогубство", - каже Павло Шкодич, начальник Дубровицького райвідділу міліції. – "Про мотиви його вчинку поки говорити зарано. Але як ми з'ясували, напередодні у четвер Роман посварився з батьками. Близько 20-ої години вечора він пішов з дому, узяв з собою мотузку. Хлопець і раніше сварився з родиною через якісь побутові речі, ведення господарства".

Хлопець пройшов на територію школи непоміченим. Непрацюючий тир - напіврозвалена будівля, яка ніколи не замикалася.

У ній вже не було ані вікон ані дверей, тому зайти всередину міг будь-хто.

Роман був другою дитиною у родині, його старший брат навчається у райцентрі Здолбунів, менші брат і сестра ходять до школи.

Gazeta.ua