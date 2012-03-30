На Донеччині дільничні пункти міліції без ремонту, освітлення і зв’язку

Донецьк. 29 березня, УНІАН. У Донецькій області 35% дільничних пунктів міліції потребують ремонту, близько 40% - не мають оргтехніки.

Про це повідомив сьогодні, виступаючи на сесії Донецької обласної ради, начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Віктор Дубовик.

Він поскаржився на те, що через недостатнє фінансування сьогодні в регіоні на місцях скорочується число дільничних пунктів міліції, а ті, які ще існують, перебувають «в жалюгідному стані».

«Кількість дільничних пунктів міліції, на жаль, зменшується. Тому що власники приміщень, де розташовані пункти, відмовляються від фінансування, місцеві органи влади не фінансують ці пункти. І їх, звичайно, стало менше», - сказав В.Дубовик.

За його словами, сьогодні в регіоні «143 пункти міліції, що становить 35% від загальної кількості, потребують ремонту, як капітального, так і косметичного; у 88 пунктах взагалі немає телефонного зв'язку; 35 приміщень не мають освітлення; 48 - не захищені; 157 дільничних пунктів міліції взагалі не забезпечені оргтехнікою».

«Ми цю бачимо проблему, ми над цим працюємо, завдання перед нами поставлене. Що в наших силах, ми намагаємося зробити», - запевнив начальник обласного управління міліції. Але при цьому, звертаючись до депутатів облради, додав: «Але тут ми теж розраховуємо на вашу допомогу і підтримку. Ми зараз особливу увагу приділяємо Донецьку, як місту, де у нас буде проходити чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, і некрасиво, якщо іноземці зайдуть у наш пункт міліції, який сьогодні в дуже жалюгідному стані .... Тому я у вас прошу підтримки в цьому напрямку, а начальникам міліції завдання поставлене».