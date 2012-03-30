Подружжя після зняття грошей викрали прямо на порозі банку
Грабіжники відібрали валюту
Дніпропетровськ. 30 березня. УНІАН. У Жовтих водах Дніпропетровської області стався розбійний напад і викрадення людей з великою сумою валюти.
Подружню пару захопили біля порога банку, звідки вони вийшли після зняття грошей. До міліції подзвонила співробітниця банку і повідомила, що клієнтів, які щойно вийшли, троє невідомих заштовхали в мікроавтобус і зникли.
Біля банку залишилася відкрита машина подружжя.
Грабіжники заштовхали людей в автобус і зв'язали пластиковими хомутами. На голову наділи чи то пакети, то чи капюшони. Один з нападників хоч явно і не погрожував, але демонстрував предмет, схожий на пістолет Макарова.
Пізніше міліції вдалося з'ясувати, що вони знаходяться в районі села Куколівка. Грабіжники забрали в них гроші і там висадили.
Міліція викрадачів поки все ще шукає.