Подружжя після зняття грошей викрали прямо на порозі банку

Дніпропетровськ. 30 березня. УНІАН. У Жовтих водах Дніпропетровської області стався розбійний напад і викрадення людей з великою сумою валюти.

Подружню пару захопили біля порога банку, звідки вони вийшли після зняття грошей. До міліції подзвонила співробітниця банку і повідомила, що клієнтів, які щойно вийшли, троє невідомих заштовхали в мікроавтобус і зникли.

Біля банку залишилася відкрита машина подружжя.

Грабіжники заштовхали людей в автобус і зв'язали пластиковими хомутами. На голову наділи чи то пакети, то чи капюшони. Один з нападників хоч явно і не погрожував, але демонстрував предмет, схожий на пістолет Макарова.

Пізніше міліції вдалося з'ясувати, що вони знаходяться в районі села Куколівка. Грабіжники забрали в них гроші і там висадили.

Міліція викрадачів поки все ще шукає.

ТСН



