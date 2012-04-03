Начальник станції з Південно-Західної залізниці "погорів" на хабарі
17:04, 03 квітня 2012Кримінал
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Прокуратура порушила справу
Житомир. 3 квітня. УНІАН. На Житомирщині начальник станції з Південно-Західної залізниці "погорів" на хабарі в 800 доларів США.
Як повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області, прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що начальник станції Коростенської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці за сприяння у одержанні залізничних вагонів одержав від особи два хабарі, поєднані із вимаганням на загальну суму 800 доларів США.
До підозрюваного застосовано запобіжний захід – підписка про невиїзд. У справі триває досудове слідство.
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