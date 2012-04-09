В Луцьку вандали розтрощили дошку пам’яті закатованих вояків УПА

Луцьк. 9 квітня. УНІАН. У Луцьку була розбита меморіальна дошка, встановлена на честь пам’яті вояків УПА публічно закатованих НКВДистами в Луцьку 1945 року.

Меморіальна дошка була встановлена і освячена 9 січня цього року.

8 квітня, вранці, перехожі могли бачити рештки розбитої дошки на землі, і уламки на будівлі Луцького медичного коледжу, що по вулиці Лесі Українки, де вона і була встановлена в січні.

Близько 12-ї години уламки та штучні квіти під меморіальною дошкою були прибрані.

Волинська правда