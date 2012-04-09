В Луцьку вандали розтрощили дошку пам’яті закатованих вояків УПА
16:13, 09 квітня 2012Кримінал
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Встановили у січні цього року
Луцьк. 9 квітня. УНІАН. У Луцьку була розбита меморіальна дошка, встановлена на честь пам’яті вояків УПА публічно закатованих НКВДистами в Луцьку 1945 року.
Меморіальна дошка була встановлена і освячена 9 січня цього року.
8 квітня, вранці, перехожі могли бачити рештки розбитої дошки на землі, і уламки на будівлі Луцького медичного коледжу, що по вулиці Лесі Українки, де вона і була встановлена в січні.
Близько 12-ї години уламки та штучні квіти під меморіальною дошкою були прибрані.
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