Співробітник СБУ привласнив чай на 230 тис грн

Запоріжжя. 11 квітня. УНІАН. Співробітник Управління СБУ в Запорізькій області обвинувачується в привласненні в змові з двома цивільними особами чайної продукції на суму понад 230 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Південного регіону, «прокуратура передала до суду кримінальну справу щодо звинувачення двох громадян України і співробітника УСБУ в Запорізькій області, які за попередньою змовою заволоділи майном комерційної структури – чайною продукцією на суму 233,5 тис. грн».

За даними прокуратури, дії співробітника СБУ і його підсобників кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна у великих розмірах).

Під часі досудового слідства відшкодовано збитки на суму 165,4 тис. грн, Накладено арешт на майно обвинувачених на суму 825 тис. грн, повідомили в прокуратурі.