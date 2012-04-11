Янукович звільнив командувача внутрішніх військ МВС Братчика

На його місце призначив Конопляника

Київ. 11 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович звільнив Сергія Братчика з посади першого заступника начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті. Також указом передбачено зарахування С.Братчика у розпорядження начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Іншим своїм указом В.Янукович призначив Сергія Конопляника заступником начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

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