Янукович звільнив командувача внутрішніх військ МВС Братчика
18:29, 11 квітня 2012Кримінал
0 0
На його місце призначив Конопляника
Київ. 11 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович звільнив Сергія Братчика з посади першого заступника начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті.
Також указом передбачено зарахування С.Братчика у розпорядження начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Іншим своїм указом В.Янукович призначив Сергія Конопляника заступником начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter