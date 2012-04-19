Україна не причетна до „липових” шенгенських віз - МЗС

Київ. 19 квітня. УНІАН. У МЗС запевняють, що Україна жодним чином не причетна до виготовлення фальшивих шенгенських віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу заявив директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Олефіров.

«Треба розставити усі крапки над «і». Я не чув, щоб десь в Україні існувала фабрика, яка б виготовляла шенгенські візи, оскільки це однозначно було б порушенням закону», - сказав він.

А.Олефіров зауважив, що коли йдеться про випадки наявності у громадян України фальшивих шенгенських віз, то це, в першу чергу, проблема посередників між громадянами і консульськими установами.

«Міністерство закордонних справ неодноразово закликало не користуватися послугами неофіційних посередників», - сказав він.

При цьому А.Олефіров наголосив, що не закликає взагалі не користуватися послугами посередників, оскільки Візовий кодекс все ж передбачає це. «Треба звертатися тільки до офіційних посередників, оскільки вони несуть відповідальність, яка передбачена українським законодавством. Тому завжди є у такому випадку суб’єкт, дії якого або бездіяльність можна оскаржувати», - додав він.