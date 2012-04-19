У Харкові 19-річна дочка депутата збила на зебрі жінку

Харків. 19 квітня. УНІАН. У Харкові дочка депутата Харківської райради збила на пішохідному переході жінку.

За словами очевидців, 13 квітня, близько 17.00 на проспекті Леніна біля станції метро "Наукова" автомобіль «Шкода» збив жінку прямо на пішохідному переході і втік з місця події.

«Ми стояли на вул. Культури, чекали, поки для нас загориться зелений сигнал світлофора. У цей час зліва, незважаючи на червоний сигнал, на перехрестя вилетіла «Шкода» білого кольору. Жінка йшла по переходу на зелений, іномарка збила її і помчала далі, навіть не пригальмувавши », - розповіла свідок ДТП Марина.

31-річну жертву аварії, Ірину Козлову, з численними травмами доставили в лікарню швидкої допомоги.

Згодом з’ясувалось, що біла «Шкода» належить 19-річній Христині Рожанській - дочці депутата Харківської райради, члена правління товариства Червоного Хреста України Володимира Рожанського.

«Так, я знаю, що вона збила людину, ми разом були з нею в машині. Даішники нічого не вимагали за закриття справи. Є проблеми, які ми вирішуємо одним телефонним дзвінком», - розповіла у соцмережі подруга Рожанської Айла Джанієва.

У ДАІ визнають факт ДТП, але наполягають, що водій не зникла, а лише припаркувалася на перетині проспектів Леніна і Правди. «Інспектори ДАІ біля станції метро «Наукова» не знайшли машин з пошкодженнями, характерними для ДТП. А ось під час обстеження прилеглої території, на сусідньому перехресті знайшли білу «Шкоду», водій якої, 19-річна дівчина, зізналася в тому, що вона збила пішохода і чекає, поки приїде ДАІ», - заявив прес-секретар міської ДАІ Олег Никоненко.

Сама Христина і її батько відмовляють говорити про ДТП.

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