Херсон. 20 квітня. УНІАН. У Херсоні розкрито жорстоке вбивство охоронця приватної фірми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС в Херсонській області злочин було скоєно вночі 3 квітня на території непрацюючого кафе, яке охороняв загиблий. Тіло 52-річного охоронця виявили його колеги, співробітники охоронної фірми.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, чоловік помер насильницькою смертю - від черепно-мозкової травми, перелому основи черепа і численних переломів ребер. Також було встановлено, що у загиблого пропали особисті речі, а з приміщення кафе - інструменти, посуд і навіть продукти.

Об'єднана слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли працівники Управління карного розшуку УМВС та Суворівського райвідділу міліції протягом тижня встановила особи зловмисників і затримала їх.

Допомогло оперативникам те, що в один з пунктів прийому металобрухту здали речі, схожі на викрадені з кафе. Вилучені металеві інструменти впізнали колеги загиблого. Працівники пункту описали прикмети чоловіків, які здавали інструменти.

Підозрюваними виявилися 40-річний раніше судимий херсонець і його 25-річний приятель. За місцем проживання чоловіки не з'являлися. Але оперативники вирахували місце знаходження вбивць і затримали їх. Під час проведення обшуків в квартирі одного із затриманих правоохоронці знайшли частину речей убитого. Мобільні телефони охоронця, які злочинці продали, оперативники теж знайшли.

За словами затриманих, вони спланували злочин наперед. Чоловіки знали, що в приміщенні кафе є чимало металевих інструментів, які вони мали намір продати. Також злодії дізналися, що будівлю охороняє один чоловік, і з самого початку вирішили, що не будуть залишати його в живих.

Скоївши злочин зловмисники вже наступного дня все продали і переховувалися деякий час у знайомих.

За даним фактом слідчим відділом Суворовського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство» і ч.4 ст.187 КК України «Розбій».

За скоєний злочин чоловікам загрожує довічне ув'язнення.