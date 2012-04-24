Суд допитав головного редактора «Української правди»

Київ. 24 квітня. УНІАН. Печерський районний суд Києва сьогодні допитав як свідка головного редактора інтернет-видання «Українська правда» Олену Притулу у справі за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

За її словами, допит О.Притули на судовому засіданні тривав з 11.00 до 17.00.

«Я можу сказати, що Пукач продовжує обрану раніше позицію, виходячи з того, які він задавав свідку питання, тобто, що він вчинив вбивство журналіста, виходячи із міркувань порятунку України від «небезпечного шпигуна», який загрожував українській державності, - сказала В.Теличенко.

Вона зауважила, що загалом суд має допитати 13 свідків, О.Притула була першою серед них.

«Всі решта свідків є як колишніми, так і діючими працівниками розвідки, МВС», - зазначила адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу стосовно О.Пукача.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв вбивство останнього.

Справа О.Пукача розглядається в Печерському райсуді в закритому режимі.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав за винних у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.Пукача було затримано.