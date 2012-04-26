У Києві горів підвал гуртожитку Верховної Ради
22:07, 26 квітня 2012Кримінал
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Проводилася евакуація людей
Київ. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні о 15.43 у Києві на вул. Ю. Коцюбинського в гуртожитку Управління житловими будинками Управління справами Верховної Ради у підвальному приміщенні виникла пожежа.
Рятувальники евакуювали з гуртожитку 24 людини, з них 11 дітей, повідомили УНІАН у ГУ МНС у м. Києві.
О 16.02 підрозділи МНС ліквідували пожежу. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група ГУ МНС у м. Києві.
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