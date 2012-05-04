Причетних до вибухів у Дніпрі розшукують 700 міліціонерів

Київ. 4 травня. УНІАН. До заходів зі встановлення та затримання причетних до вибухів у Дніпропетровську залучено понад 136 слідчих та 593 оперативних працівників органів і підрозділів МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

За його словами, з метою збереження стабільності на Дніпропетровщині в обласному центрі щодня патрулюють вулиці понад 1,5 тис працівників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, курсантів відомчих навчальних закладів та членів громадських формувань. Зокрема, як зазначив міністр, на маршрути патрулювання щодня виходить 521 піший наряд, в тому числі 18 із службово-розшуковими собаками, кінна міліція та 180 автопатрулів.

«Таким чином, забезпечено повне перекриття вулиць та інших громадських місць обласного центру», - сказав В.Захарченко.

Він також повідомив, що впродовж кількох днів, які минули після вибухів, у Дніпропетровську міліціонерами було опитано майже 2,5 тис громадян, які могли бути свідками вибухів, або якимось іншим чином привернули увагу правоохоронців.

Також було перевірено понад 1,5 тис осіб без певного місця проживання, місця зберігання побутових відходів, 35 одиниць залишеного без нагляду автотранспорту.

Паралельно, як зазначив міністр, міліція відвідала помешкання майже 2 тис громадян, перевірено склади, де зберігаються вибухові матеріали, місця проведення вибухових робіт, автотранспорт, залучений до перевезення вибухівки, та громадян. які допущені до робіт з вибуховими матеріалами.

«Комісіями за участю працівників органів внутрішніх справ було здійснено інвентаризацію вибухових матеріалів. Порушень у цій сфері не виявлено», - зазначив В.Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Справу розслідує СБУ.