Міліція: На Розинську складено 4 адмінпротоколи

Київ. 4 травня. УНІАН. Через інцидент з представниками ДАІ на ведучу Першого національного Наталію Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення. Про це «Телекритику» повідомив Володимир Поліщук, начальник Управління зв'язків з громадськістю МВС України.



За словами пана Поліщука, 2 травня Наталія Розинська зупинилась у місці, де зупинка була заборонена. «Їй зробили зауваження і хотіли перевірити документи, однак вона просто поїхала з місця події, не реагуючи на звернення працівників. В цей день у нас були підсилені патрулі через святкування травневих свят та подій у Дніпропетровську. Тому її наздогнали і перекрили рух далі. Після цього відбувся конфлікт з представниками ДАІ. Показувати свої права вона відмовилась, тому виникала підозра, що їх немає взагалі. Пройти медичний огляд, щоб виявити наявність алкоголю у крові, вона теж відмовилась», - розказав пан Поліщук.



Посилаючись на інформацію керівника прес-служби ДАІ, Володимир Поліщук зазначив, що від'їжджаючи, Наталія Розинська зачепила представника міліції та патрульне авто.



На сьогодні за фактом цих подій ДАІ проводить перевірку. Поліщук зазначив, що доповів міністру внутрішніх справ про цей інцидент і про коментарі ЗМІ, в яких Наталія Розинська висловила намір зустрітися з ним.



«Якщо таке звернення буде, то до тієї перевірки, яку проводить ДАІ, долучиться і перевірка, яку призначить міністр», - зазначив Володимир Поліщук.



Наталія Розинська заявляла, що 2 травня її побили представники ДАІ. Згодом було оприлюднене відео цієї пригоди, зняте очевидцями подій.



