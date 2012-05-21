У центрі Запоріжжя зарізали жінку, яка займалася обміном валют

Запоріжжя. 21 травня. УНІАН. Сьогодні вдень в центрі Запоріжжя, в торговому центрі «Центральний», невідомі вбили жінку, яка займалася обміном валюти.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар`яна Піскунова, «сьогодні об 11.35 на номер «102» надійшов анонімний дзвінок – повідомлення про те, що жінку, яка займалася обміном валюти в ТЦ «Центральний», знайдено мертвою – з перерізаним горлом».

За словами М.Піскунової, виїхавши на місце події, співробітники слідчо-оперативної групи встановили особу загиблої 38-річної жінки, а також те, що операції з обміну валюти здійснювалися в незареєстрованому в установленому порядку обмінному пункті.

За словами працюючих на місці події співробітників правоохоронних органів, на даний момент є підстави стверджувати, що жінка стала жертвою розбійного нападу, скоєного з метою заволодіння грошовими коштами з каси обмінного пункту.

Інформацію про це УНІАН підтвердила і прес-секретар прокурора Запорізької області, яка повідомила, що кримінальну справу порушено не лише за ст. 115 Кримінального кодексу України – «Умисне вбивство», а й за ч. 4 ст. 187 КК України – «Розбій з метою заволодіння майном у великих або особливо великих розмірах, здійснений організованою групою або поєднаний із завданням тяжких тілесних ушкоджень».