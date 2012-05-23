ВР відмовилася створити Національне антикорупційне бюро

Київ. 23 травня. УНІАН. Верховна Рада України відмовилася створити Національне антикорупційне бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту закону, внесеного народним депутатом від фракції НУ-НС Арсенієм Яценюком, проголосували 33 народні депутати з 299 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект визначав правові основи організації та діяльності Бюро як єдиного антикорупційного державного правоохоронного органу із спеціальним статусом.

Згідно з законопроектом, Бюро є єдиним антикорупційним органом протидії і боротьби з корупцією та посадовими злочинами, що вчиняються вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування. При цьому такий державний правоохоронний орган має спеціальний статус, що полягає у можливості складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство щодо діянь, пов’язаних з корупцією та посадовими злочинами, вчиненими вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування.

У законопроекті пропонувалося, що нагляд за додержанням законності під час проведення НАБ оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства здійснюють виключно визначені Генеральним прокурором України прокурори, які безпосередньо підпорядковуються, відкликаються та звільняються з посад Генеральним прокурором України.

Прийняті зазначеними прокурорами рішення щодо нагляду за додержанням законності під час проведення Бюро оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства можуть бути скасовані тільки Генеральним прокурором України.

У законопроекті пропонувалося створити цей орган на базі та за рахунок спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинною діяльністю Служби безпеки України та підрозділів ГУБОЗ МВС України, а також за рахунок підрозділів внутрішньої безпеки органів державної влади, окрім відповідних підрозділів Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших військових формувань.

До структури Бюро мали увійти: апарат управління НАБ, який складається із центрального управління та регіональних управлінь, оперативно-розшукові та слідчі підрозділи, оперативно-технічні, інформаційно-аналітичні, внутрішньої безпеки, експертні, наглядово-контрольні, підрозділи забезпечення, науково-дослідні установи.

Граничну штатну чисельність НАБ пропонувалося встановити на рівні 1500 осіб, у тому числі до 1200 осіб рядового і начальницького складу.

Голова НАБ мав призначатися на посаду та звільнятися з посади Верховною Радою України. Відповідно до законопроекту, НАБ не пізніше 15 січня кожного року мав інформувати суспільство про свою діяльність за минулий рік і звітувати два рази на рік на пленарному засіданні Верховної Ради України про результати своєї діяльності.