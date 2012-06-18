В Хмельницькому п'яний водій керував тролейбусом

Хмельницький. 18 червня. УНІАН. Працівники ДАІ затримали водія тролейбуса, який керував транспортним засобом в алкогольному сп'янінні

16 червня близько 11 години дня у місті Хмельницькому по вулиці Шевченко в районі автостанції № 2 працівниками дорожньо-патрульної служби було помічено тролейбус марки ЗІУ, який рухався по маршруту № 14, характер їзди якого викликав підозру в спроможності керувати транспортним засобом. Водій різко змінив напрямок руху при цьому не вимкнув покажчик лівого повороту.

Після зупинки даного тролейбусу було встановлено що водій (1977 року народження) перебуває з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Водієві було запропоновано пройти тест на визначення ступеню алкогольного сп’яніння за допомогою газоаналізатору «Drager Alcotest 6810», результат тесту показав 1,83 %.

На данного водія складено амінпротокол за ознаками ч. 1 ст. 130 КУпАП, матеріали направлені на розгляд до Хмельницького міськрайонного суду.

По даному факту перевіряється тролейбусний парк, робота механіків та лікаря, хто допустив водія до керування тролейбусом по маршруту. Про це повідомили у прес-службі УДАІ УМВС України в Хмельницькій області.

Газета Є

