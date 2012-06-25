В.о. начальника муніципальної дружини Львова попався на хабарі

Львів. 25 червня. УНІАН. Співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю за отримання 3 тисяч гривень хабара 22 червня затримали виконуючого обов’язки начальника муніципальної дружини Львова.

Про це сьогодні повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Як розповіла речник обласного управління міліції, посадовець вимагав кошти за видачу посвідчення члена громадського формування, яке дає можливість отримати дозвіл на придбання спеціального засобу, пристосованого для відстрілу гумовими кулями.

За цим фактом триває дослідча перевірка, матеріали будуть скеровані у прокуратуру для порушення кримінальної справи.