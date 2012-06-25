На Прикарпатті судмедексперти махлювали із тілами трупів-донорів

Слідчим управлінням УМВС України в Івано-Франківській області за матеріалами оперативно-розшукових заходів та дослідчої перевірки, проведених співробітниками УБОЗ УМВС в області, порушено кримінальну справу стосовно п’ятьох працівників обласного бюро судово-медичної експертизи.



Затримані підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 статті 143 Кримінального кодексу України (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинене за попередньою змовою осіб).

У даному разі задокументовано факти протиправних дій при вилученні анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у трупів-донорів.

Чотирьох фігурантів кримінальної справи затримано в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання щодо них міри запобіжного заходу.



Згідно з санкціями ч.5 статті 143 Кримінальногго кодексу України за подібні діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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