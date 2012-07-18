На Закарпатті на автостоянці згоріли 4 «Мерседеси»

Ужгород. 18 липня. УНІАН. Сьогодні, 18 липня, на автостоянці в закарпатському місті Мукачеве згоріли чотири автомобілі марки «Мерседес» та причіп.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в територіальному управління МНС у Закарпатській області.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, 18 липня о 03.42 пожежникам надійшло повідомлення про загорання трьох автомобілів «Мерседес Бенц» (2007 і 2011 років випуску) та п’ятирічного «Мерседеса Спринтера».

Також у повідомленні йшлося про те, що, крім легковиків, загорівся й автопричіп марки «Шварц Мюлер».

Усі згадані транспортні засоби, за даними теруправління, знаходилися на території автостоянки в місті Мукачеве.

За даними ТУ МНС, о 04.12 вогнеборці локалізували пожежу, а о 06.12 її повністю ліквідували.

В управлінні також уточнюють, що всі транспортні засоби та причіп з вантажем практично повністю знищені вогнем. Сума завданих збитків та причина загорання встановлюються.

Травмованих та загиблих людей на пожежі не було, додали в територіальному управління МНС у Закарпатській області.