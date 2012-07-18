Житель Луганська зарубав батька

Луганськ. 18 липня. УНІАН. У Луганську молодий хлопець зарубав власного батька, захищаючи від нього матір, а потім, намагаючись приховати сліди злочину, розчленував тіло і викинув.

Як сьогодні повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, наприкінці травня в Жовтневий райвідділ міліції звернувся житель обласного центру, який заявив про зникнення брата. Його телефон відключений, а вдома чоловік не з`являвся кілька днів.

При огляді квартири, де проживала сім`я зниклого безвісти, правоохоронці помітили, що син і дружина зниклого дуже нервують і напружені. Також впадало в очі, що в одній з кімнат підлога була ретельно вимита і явно не вистачало якогось предмет інтер`єру, схоже, дивана.

Згідно з повідомленням, через кілька днів син зниклого безвісти, перебуваючи в райвідділі, не витримав і сам розповів про те, що це він убив батька. За його словами, того вечора, коли все відбулося, батько вкотре підняв руку на матір. Цього разу хлопець схопив сокиру і кілька разів ударив кривдника. Усвідомивши, що сталося, він, аби приховати сліди злочину, розчленував тіло вбитого на частини, упакував у поліетиленові пакети і протягом кількох днів вивозив у посадку, де закопував. Закривавлені речі він спалив, а диван, на якому було скоєно злочин, розібрав і здав в утиль.

Як повідомляють у міліції, порушено кримінальну справу згідно з ч. 2 ст. 115 КК України («навмисне вбивство»), проводиться досудове слідство.

Обвинувачуваному в скоєнні злочину обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі він проходить судово-психіатричну експертизу в стаціонарі.