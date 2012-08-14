Прокурор Одещини подав у відставку
20:35, 14 серпня 2012Кримінал
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У зв'язку з виходом на пенсію
Одеса. 14 серпня. УНІАН. 53-річний прокурор Одеської області Степан Молицький подав заяву про відставку у зв'язку з виходом на пенсію.
Як уточнили в наглядовому відомстві, зараз його заява розглядається кадровою комісією Генеральної прокуратури України.
Нагадаємо, С.Молицького було переведено наприкінці минулого року в Одеську облпрокуратуру з Криму, де він обіймав посаду прокурора АР Крим.
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