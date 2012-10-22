Працівник кінологічного центру міліції торгував наркотиками

Черкаси. 22 жовтня. УНІАН. В Черкаській області минулого тижня працівники прокуратури області затримали молодшого інспектора-кінолога кінологічного центру при УМВС в Черкаській області, який продавав наркотичну речовину — метамфетамін.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Вікторія Скорикова, інспектора-кінолога затримали під час продажу 0,4 г метамфетаміну. Слідчим відділом прокуратури області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 ККУ (незаконний збут психотропних речовин та зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідством встановлено, що інспектор-кінолог в жовтні цього року неодноразово збував метамфетамін громадянам. Наразі у справі триває досудове слідство, яке має встановити загальну кількість проданого наркотику та джерела його надходження.