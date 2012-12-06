Начальником Качанівської колонії призначено Колпащікова

Харків. 6 грудня. УНІАН. Начальником Качанівської виправної колонії (№54) в Харкові, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, призначено Ігоря Колпащікова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, 4 грудня начальник управління ДПтС України в Харківській області Євген Бараш представив І.Колпащікова колективу колонії.

В Управлінні ДПтСУ зазначили, що І.Колпащіков працює у пенітенціарній системі понад двадцять п’ять років. Перед новим призначенням він обіймав у ній посаду заступника начальника установи з виробництва – директора підприємства Качанівської виправної колонії (№54).

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року І.Колпащікова було призначено виконувачем обов’язків начальника Качанівської колонії.