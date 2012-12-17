У Польщі затримано громадян України – членів злочинної групи

Варшава. 17 грудня. УНІАН. Працівники Польської прикордонної служби затримали громадян України – членів злочинної групи, яка займалася підробкою документів для легалізації іноземців у Польщі, у першу чергу українців.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Надвіслянського відділу Польської прикордонної служби Дагмара Бєлєц-Янас.

За її словами, серед затриманих у цій справі у Варшаві вісьмох осіб щонайменше двоє є громадянами України. Вона додала, що прикордонники планують чергові арешти.

Як сказала Д.Бєлєц-Янас, злочинна група, яка допомогла легалізуватися у Польщі кільком тисячам іноземців, могла отримати за свої послуги 250 тисяч євро.

За даними польських прикордонників, зловмисники, серед іншого, виробляли фальшиві запрошення на роботу для громадян України, а також підробляли документи польських державних органів, які дозволяли отримати право перебування у Польщі.

”Працівники прикордонної служби виявили кілька десятків підроблених печаток державних органів влади та кілька тисяч незаповнених документів, пов`язаних з легалізацією іноземців на польській території”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

Прикордонники також затримали двох громадян Польщі у момент реєстрації фальшивих заявок на працевлаштування іноземців.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року у Польщі було засуджено 33-річного громадянина України за продаж фальшивих запрошень на роботу (2 роки тюрми умовно з випробувальним терміном 5 років та 1,5 тисячі євро штрафу).