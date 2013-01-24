На Вінниччині 14-річний підліток зґвалтував 9-річну дівчинку

Вінниця. 24 січня. УНІАН. У Немирівському районі Вінницької області працівники міліції затримали 14-річного підлітка, який підозрюється у зґвалтуванні 9-річної третьокласниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Вінницькій області.

До Немирівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від батьків 9-річної дівчинки про те, що невідомий хлопець на безлюдній вулиці села зґвалтував їхню неповнолітню доньку. На місце пригоди негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи міліції.

Встановлено, що дівчинка близько 17.00 попросила дозволу батьків сходити до місцевого магазину за цукерками, який знаходиться неподалік будинку, в якому проживає родина.

Коли дитина поверталася додому, з кущів на неї накинувся підліток, який, погрожуючи фізичною розправою, наказав дитині роздягнутися. Нападник жодним чином не реагував на плач та благання дівчинки відпустити її. Оскільки все відбувалося у безлюдному місці, ніхто з перехожих не чув дитячого крику. Повернувшись додому, дівчинка одразу усе розповіла батькам, і вони негайно викликали міліцію.

За «гарячим» слідом підозрюваного затримано, ним виявився 14-річний вихованець спеціалізованої школи для дітей-сиріт відкритого типу. Саме у цьому хлопцеві дівчинка впізнала свого кривдника, який зізнався у скоєному.

За даним фактом слідчим відділом міліції розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування малолітньої особи). За скоєння такого правопорушення кримінальна відповідальність настає з чотирнадцятирічного віку. Затриманому загрожує покарання від 10 до 15 років ув’язнення.