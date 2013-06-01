На Львівщині прикордонники брали гроші за безперешкодний проїзд

У Львівській області співробітники СБУ спільно з працівниками прокуратури викрили прикордонників, які вимагали й отримували неправомірну вигоду від суб’єктів підприємницької діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець» було затримано одного зі зловмисників під час одержання від приватного підприємця 1 тис. доларів за безперешкодний пропуск на територію України транспортних засобів з товарами народного споживання.

За матеріалами СБУ слідчим відділом прокуратури Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) та ч. 2 ст. 423 (зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.