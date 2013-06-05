У Києві загинув полковник з "Київської політехніки"

У столиці загинув викладач військового інституту КПІ.

55-річний полковник мешкав в одному з гуртожитків.

За попередньою інформацієї, близько 10:00 ранку він провів дружину на роботу, а потім піднявся із 2-го на 8-й поверх і випав із балкона. Чи було це самогубство – з'ясовують правоохоронці.

"За попередніми даними, це все-таки самогубство. Але, звичайно, ми перевіряємо всі версії, ми нічого не можемо виключати", - повідомила речник райуправління міліції Ірина Біба.

Знайомі та сусіди загиблого переконані – у нього не було причин накладати на себе руки.

"Я в шоці! Я просто в шоці. У нього все добре було. Він був абсолютно повноцінним громадянином. Це була остання людина, на яку я б подумала", - каже завідувач гуртожитку Наталія Ланцович.

ТСН