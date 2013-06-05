Матір закопала новонароджену дитину. Фото

У Сумській області 35-річна жінка новонароджену дитину закопала на городі. Жінка стверджує – не вбивала. На такий вчинок пішла, бо вважала дитину мертвою.



Фото: МВС України

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Сумській області, односельці кажуть, що про вагітність сусідки і не здогадувались. Та коли закрались підозри – одразу повідомили дільничного.

Під час спілкування з жінкою правоохоронці встановили, що жінка дійсно народила. Вона ж пояснила, що новонароджена дитина, буцімто, виявилась мертвою, тому і закопала її на городі.

«Коли я відчула, що народжую, пішла за будинок. Народила близько десятої вечора. Дитина впала, «крякнула», замовкла і не ворушилась. Я загорнула його в поліетиленовий пакет і залишила до ранку на вулиці. А вранці взяла лопату і закопала на городі», – сказала породілля.

Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, якою буде встановлено чи народилась дитина життєздатною та живою, чи її смерть була насильницькою. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У міліції наголошують, що якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.