Віталій Захарченко зустрівся з Директором ФБР Робертом Мюллером

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, керівники правоохоронних органів двох країн за участю Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Джона Теффта обговорили стан співпраці у сфері комп’ютерних розслідувань та питання боротьби з корупцією.

Як наголошується у повідомленні, з моменту створення в структурі МВС України Управління боротьби з кіберзлочинністю правоохоронні органи США є одними із ключових зарубіжних партнерів нашої держави.

За словами Віталія Захарченка, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань у Міністерстві внутрішніх справ створено програмно-технічну інфраструктуру для забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів відомства. Крім того, іноземні фахівці провели навчальні тренінги з підготовки спеціалістів у сфері внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією.

– Ми зацікавлені у продовженні вивчення досвіду Сполучених Штатів Америки у сфері захисту інтелектуальної власності та боротьби з кіберзлочинністю, адже в умовах сьогодення це питання актуальне на лише для нашої держави, а й у всьому світі в цілому, - зазначив Віталій Захарченко.



Віталій Захарченко та Роберт Мюллер. Фото: МВС України

Він також відмітив, що результати спільної роботи правоохоронних структур обох країн за останній рік засвідчують високий рівень співпраці. Про це свідчать успішні спільні розслідування кіберзлочинів, які були проведені агентами ФБР та співробітниками МВС України.

Директор ФБР Роберт Мюллер зазначив, що є ще декілька сфер, у яких співпраця і робота правоохоронних органів в цілому дуже важлива для успішного просування країни. За словами директора ФБР, боротьба із порушеннями прав інтелектуальної власності, зокрема, боротьба з Інтернет-піратством є „одне із таких важливих питань”.