Правоохоронці знайшли 4 підозрюваних у побитті журналістів

Слідство встановило чотирьох підозрюваних, котрі умисно перешкоджали роботі журналістів 18 травня у Києві.



Тітушко Вадим/Фото: Влада Соделя

Слідчі столичної міліції у ході розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій та умисного перешкоджання діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня у центрі Києва встановили осіб, яким наразі повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, вказано, що чотирьом особам віком від 20 до 26 років вручено відповідне повідомлення.

На даний час з фігурантами справи проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Як відомо, Шевченківським райуправлінням міліції у зв’язку з подіями 18 травня в центрі Києва розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України «Хуліганство» та ч. 1 ст.171 КК України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».