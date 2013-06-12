Держслужбовець вимагав 50 тис. грн за дозвільні документи

Правоохоронці на хабарі 50 тис. грн затримали начальника одного з управлінь Державної інспекції сільського господарства в Херсонській області.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, гроші посадовець вимагав за оформлення дозвільних документів на послуги зі зберігання зерна.

Міліціонери з’ясували, що на початку травня цього року 28-річний державний службовець вимагав від представника фермерського господарства 50 тисяч гривень за оформлення дозвільних документів по наданню послуг із зберігання зерна.

Щоб убезпечити себе, держслужбовець діяв за допомогою посередника. Зустріч щодо передачі грошей призначили на території одного зі скверів обласного центру. Посередник отримав 50 тисяч гривень, після чого його затримали працівники слідчого управління та УБОЗ УМВС.

Процес отримання неправомірної вигоди міліціонери зафіксували за допомогою спецтехніки. Під час особистого огляду у посередника вилучили вказану суму, яку він планував передати начальнику одного з управлінь Державної інспекції сільського господарства в області.



Затримання/Фото: МВС України

Крім того, під час проведення оперативно-розшукових заходів на місці події також затримано 39-річного підлеглого вказаного керівника.

Як повідомив т.в.о. начальника УМВС Херсонщини полковник міліції Олександр Єфіменко, слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (Одержання неправомірної вигоди посадовою особою), що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно керівника та його посередника.

Наразі, за інформацією правоохоронців, перевіряється причетність підлеглого щодо його співучасті у скоєнні протиправних дій.