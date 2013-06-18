Москаль просить суд звільнити заарештованих у Харкові міліціонерів

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль просить суд звільнити на особисту поруку трьох співробітників Державної служби охорони ГУМВС у Харківській області, заарештованих за перевищення повноважень при затриманні судді районного суду Харкова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

На думку депутата, арешт цих співробітників ДСО – «це повна компрометація нового Кримінального процесуального кодексу, тому що ст.176 КПК передбачає утримання під вартою лише як крайній захід. До того є особисте зобов’язання, особиста порука, застава та домашній арешт». «Суд чомусь не врахував, що міліціонери мають постійне місце роботи, перебувають під контролем свого керівництва, позитивно характеризуються, раніше несудимі, мають на утриманні сім’ї та неповнолітніх дітей. Жодних підстав для їх арешту не було, тому рішення про утримання під вартою — це помста з боку прокуратури та суду», - відзначає Москаль.

На підставі п.2 ст.176 КПК депутат відправив урядову телеграму Харківському апеляційному суду, в якій повідомив, що, як народний депутат, бере арештованих на особисту поруку і просить суд звільнити їх на період досудового та судового слідства, йдеться в повідомленні.

Як зазначив Москаль, ст.180 КПК визнає наявність одного поручителя в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру, і нагадує, що він чотири рази був заступником міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Департамент Державної служби охорони при МВС України поінформував, що в Харкові заарештовано співробітників Державної служби охорони, які намагалася припинити хуліганські дії відвідувача кафе, яким виявився суддя.

Зокрема, за даними ДСО, міліціонери, які приїхали 12 червня о 00.24 за викликом у кафе Харкова, побачили, як невідомий громадянин із слідами крові на обличчі, який перебував в стані сильного алкогольного сп`яніння, вдарив охоронця кафе.

«Після неодноразово висловлених вимог припинити протиправні дії працівники міліції попередили правопорушника про можливість застосування засобів фізичної дії і спеціальних засобів. Проте той кинувся до одного з міліціонерів і спробував відібрати у нього табельну вогнепальну зброю АКС-74У, викрикуючи при цьому, що зараз всіх перестріляє», - повідомили в Департаменті Держслужби охорони.

Працівники міліції застосували до правопорушника засоби фізичної дії і наручники.

Після зазначених дій затриманий представився суддею одного з районних судів Харкова, пізніше ця інформація підтвердилася.

Вже вранці 13 червня з ініціативи органів прокуратури, на підставі рішення суду, двох міліціонерів Державної служби охорони було заарештовано, повідомили в Департаменті Державної служби охорони при МВС.

Перший заступник прокурора Харківської області Владимир Суходубов 13 червня на брифінгу заявив, що затримані в Харкові працівники Державної служби охорони під час конфлікту в ресторані неправомірно застосували заходи фізичної дії і спецзасоби до судді.

Він уточнив, що затримано не двох, трьох працівників ДСО, які брали участь у конфлікті.

17 червня в Харкові кілька десятків правоохоронців пікетували будівлю апеляційного суду з вимогою звільнити заарештованих колег.