На Миколаївщині Катерина ІІ патрулювала рух з працівниками ДАІ

На Миколаївщині "ожили" скульптури, щоб нагадати водіям про безпеку руху.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, перевіряти виконання водіями Правил дорожнього руху інспекторам Державтоінспекції Миколаївської області, які несли службу на виїзді з міста, допомагали Її Величність Катерина ІІ та один з засновників міста Миколаєва - Михайло Леонтійович Фалєєв.

„Щодня співробітники Державтоінспекції приділяють неабияку увагу профілактичній роботі з учасниками дорожнього руху. Головною метою є попередження порушень Правил дорожнього руху. Особливо це важливо влітку, в період відпусток, канікул та поїздок на море. Тож, перевіряти виконання водіями Правил дорожнього руху інспекторам Державтоінспекції Миколаївської області, які несли службу на виїзді з міста, допомагали Її Величність Катерина ІІ та один з засновників міста Миколаєва Михайло Фалєєв. Відомі скульптури «оживали», для того щоб нагадати водіям про безпеку на автодорогах”, - зазначається у повідомленні.

Після зупинки та бесіди з інспектором ДАІ, водію пропонували взяти з рук великої Імператриці профілактичну листівку.

„Яке ж було здивування водіїв, коли після цього Катерина ІІ та Михайло Фалєєв велично схиляли голову на знак подяки за виконання Правил дорожнього руху і бажали щасливої дороги на відпочинок”, - інформує УЗГ.

Учасники дорожнього руху спостерігали захопливе дійство, дехто навіть не чекаючи жесту про зупинку від інспекторів ДАІ, зупинявся щоб поспілкуватись та сфотографуватись на згадку з величними засновниками міста Миколаєва.

Актори студентського театру «СТУК», більш відомі миколаївцям як театр живих скульптур, із задоволенням взяли участь у профілактичних заходах Державтоінспекції.

„Ми хотіли б звернутись до всіх учасників дорожнього руху, з проханням бути уважними та обережними на автодорогах, Пам’ятайте, що від того, як кожен з нас дотримується Правил дорожнього руху, залежить наскільки безпечною буде наша дорога”, - зазначила студентка Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв Валерія, яка „патрулювала” в образі Її Величності Катерини ІІ.

„Шановні учасники дорожнього руху! Костюмовані профілактичні заходи не проводяться щодня, але дотримуватись Правил дорожнього руху необхідно щоразу, коли ви сідаєте за кермо або виходите на вулицю, без нагадування та зауваження. Державтоінспекція звертається до вас з проханням, бути обачними, ввічливими та розважливими на дорогах. Пам'ятайте, що основними причинами ДТП є: порушення правил маневрування та обгону, недотримання безпечної дистанції, перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на смугу зустрічного руху. Пам'ятайте, що ваша безпека та безпека інших учасників дорожнього руху залежить лише від вас”, - наголошується у повідомленні УЗГ.



