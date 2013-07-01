На Рівненщині батько зарізав сина

Правоохоронці Рівненщини проводять розслідування вбивства, яка сталося 28 червня в селі Болотківці Острозького району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області.

Наразі встановлено, що вбивство сталося в благополучній родині. Під час вечері батько з сином вживали спиртне. Між ними виник конфлікт. Під час суперечки 62-річний батько схопив кухонного ножа та три рази вдарив ним сина. Той помер на місці події. Підозрюваного взято під варту і він знаходиться у СІЗО.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство), що передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.