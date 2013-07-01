ДАІ перевірятиме законність встановлення спецсигналів на автомобілях
19:01, 01 липня 2013Кримінал
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Дозволи на встановлення та використання пристроїв, які матимуть ознаки підробки або термін дії яких закінчився, вилучатимуться, а водіїв притягатимуть до адміністративної відповідальності
З 1 по 10 липня Державтоінспекція перевірятиме законість встановлення на автомобілях спеціальних звикових та світлових сигналів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, під час заходів увага працівників ДАІ буде зосереджена на виявленні фактів незаконного встановлення і використання на транспортних засобах спецсигналів.
«Дозволи на встановлення та використання пристроїв, які матимуть ознаки підробки або термін дії яких закінчився, вилучатимуться, а водіїв притягатимуть до адміністративної відповідальності», - наголосили в ДАІ.
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