ДАІ перевірятиме законність встановлення спецсигналів на автомобілях

З 1 по 10 липня Державтоінспекція перевірятиме законість встановлення на автомобілях спеціальних звикових та світлових сигналів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, під час заходів увага працівників ДАІ буде зосереджена на виявленні фактів незаконного встановлення і використання на транспортних засобах спецсигналів.

«Дозволи на встановлення та використання пристроїв, які матимуть ознаки підробки або термін дії яких закінчився, вилучатимуться, а водіїв притягатимуть до адміністративної відповідальності», - наголосили в ДАІ.