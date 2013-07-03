На Херсонщині іноземець застрелив найманого робітника
14:15, 03 липня 2013Кримінал
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Стріляв з мисливської рушниці
У Херсонській області в результаті слідчих дій затримано 68-річного іноземця за підозрою у вбивстві 28-річного чоловіка.
Як повідомили в УГЗ МВС України, попередньо встановлено, що іноземець поблизу одного з селищ Каланчацького району на полі фермерського господарства під час раптово виниклої сварки пострілом із незареєстрованої мисливської рушниці вбив 28-річного робітника за наймом.
Зброю вилучено.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 України (умисне вбивство).
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