На Херсонщині іноземець застрелив найманого робітника

У Херсонській області в результаті слідчих дій затримано 68-річного іноземця за підозрою у вбивстві 28-річного чоловіка.

Як повідомили в УГЗ МВС України, попередньо встановлено, що іноземець поблизу одного з селищ Каланчацького району на полі фермерського господарства під час раптово виниклої сварки пострілом із незареєстрованої мисливської рушниці вбив 28-річного робітника за наймом.

Зброю вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 України (умисне вбивство).