На Луганщині відкрито дисциплінарне провадження щодо судді
16:58, 08 липня 2013Кримінал
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Скасовано два рішення судді
Прокуратура Луганської області до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України направила заяву про відкриття дисциплінарного провадження щодо судді Ленінського райсуду Луганська, який приймав незаконні рішення, на підставі яких вибули з державної та комунальної власності трубопроводи меліоративних систем загальною довжиною 37,7 км вартістю 3,5 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, Апеляційним судом Луганської області скасовано два рішення судді, якими за двома громадянами визнано право власності на трубопроводи загальною довжиною 20 км, що підлягали передачі у комунальну власність.
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