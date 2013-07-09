У міліції спростовують інформацію про інцидент на Тернопільщині

Правоохоронці спростовують звинувачення у побитті 28-річного жителя Тернопільщини працівниками Державтоінспекції.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, 7 липня у Козівську районну лікарню звернувся з тілесними ушкодженнями 28-річний місцевий житель, який повідомив, що травми йому заподіяли працівники ДАІ Козівського району.

Після того, як ця інформація від чергового лікаря була зареєстрована працівниками міліції, було призначено службову перевірку.

Учора було з’ясовано, що 7 липня вранці співробітники ДАІ в Козовій на вул. Б. Хмельницького зупинили автомобіль марки «GREA WALL HOVER». Причиною зупинки було те, що траєкторія руху автомобіля викликала підозру, що водій керує у нетверезому стані.

Інспектори ДАІ запропонували водієві пройти медичне освідчення на вміст алкоголю за допомогою газоаналізатора «Драгера», від чого водій відмовився, проте погодився пройти обстеження у районній лікарні.

«Однак це викликало обурення в пасажира авто, який зухвало та нецензурними словами почав висловлювати своє невдоволення діями працівників міліції», – повідомляє СГЗ.

Про конфліктну ситуацію на дорозі автоінспектори негайно повідомили у чергову частину Козівського райвідділу міліції.

Для з’ясування усіх обставин інциденту на місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу. Після прибуття правоохоронців пасажир продовжував поводитися зухвало: перешкоджав законним діям працівників міліції, намагався спричинити їм тілесні ушкодження, навмисно пошкодив службовий транспорт міліціонерів. В такій ситуації згідно із Законом «Про міліцію» працівники райвідділу застосували проти порушника заходи фізичного впливу та спецзасоби.

«Як з’ясувалося під час службового розслідування, травми, про які йшлося у повідомленні лікаря, порушник отримав з власної необережності після спроби нанести тілесні ушкодження працівнику ДАІ», – стверджують в міліції.

За даними правоохоронців, медичне освідчення вказало, що водій у стані алкогольного сп’яніння кермував транспортним засобом. Щодо нього було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловік визнав факт керування автомобілем у нетверезому стані.

Медики також виявили алкоголь у крові пасажира, який спровокував конфліктну ситуацію.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов`язків).

Як повідомляв УНІАН, учора прокуратурою Козівського району розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України стосовно працівника Державтоінспекції Козівського району за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалось нанесенням тілесних ушкоджень місцевому мешканцю.

За даними заявника, його зупинили в Козовій працівники ДАІ, після чого під час оформлення факту порушення правил дорожнього руху застосували силу. Відтак чоловік зняв побої в районній лікарні і звернувся в прокуратуру.