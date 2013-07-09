Затримали молодика, який продавав кокаїн

22-річний приватний підприємець намагався збути кілька грамів наркотику. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Як повідомили в УГЗ МВС України, молодика затримали працівники підрозділу УБНОН УМВС під час спроби збуту 4 грамів кокаїну за 4 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим відділом Центрального РВ Миколаївського міськуправління УМВС розпочато кримінальне провадження по ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За подібні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.