21-річного львів’янина підозрюють у вбивстві пенсіонерки

15:32, 10 липня 2013
Кримінал
0 0

Ведеться слідство

Правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві пенсіонерки, тіло якої знайшли в одному із помешкань міста Львова на вулиці Володимира Великого.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 8 липня до Франківського райвідділу міліції надійшло повідомлення від працівника відділу соціальної допомоги Франківської райдержадміністрації. Жінка повідомила, що не відчиняє двері своєї квартири 88-річна пенсіонерка.

Згодом до квартири прийшла донька пенсіонерки, відчинивши двері вона побачила, що її матері немає у помешканні і також зателефонувала до міліції.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглядаючи помешкання знайшли тіло мертвої жінки у коробці від телевізора. На тілі жінки були тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter