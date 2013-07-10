21-річного львів’янина підозрюють у вбивстві пенсіонерки

Правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві пенсіонерки, тіло якої знайшли в одному із помешкань міста Львова на вулиці Володимира Великого.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 8 липня до Франківського райвідділу міліції надійшло повідомлення від працівника відділу соціальної допомоги Франківської райдержадміністрації. Жінка повідомила, що не відчиняє двері своєї квартири 88-річна пенсіонерка.

Згодом до квартири прийшла донька пенсіонерки, відчинивши двері вона побачила, що її матері немає у помешканні і також зателефонувала до міліції.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглядаючи помешкання знайшли тіло мертвої жінки у коробці від телевізора. На тілі жінки були тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.