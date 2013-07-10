На Житомирщині повернуло державі три родовища

На Житомирщині за сприяння СБУ державі повернуто три родовища вартістю понад 8 млн грн.

Як повідомила УНІАН співробітник прес-групи СБУ України у Житомирській області Ірина Мартинюк, на початку цього тижня завершено процедуру повернення державі трьох родовищ регіону вартістю понад 8 млн грн.

«За результатами ініційованої перевірки СБУ сприяла поверненню державі права на користування трьома родовищами у Житомирській області початковою акційною вартістю понад 8 млн грн», - сказала Мартинюк.

При цьому вона уточнила, що таким чином на Житомирщині співробітники Служби безпеки України викрили та припинили порушення законодавства у сфері охорони надр.

Три приватні підприємства отримали спеціальні дозволи на користування надрами Іскоростенського і Домолоцького родовищ гранітів та Небізького родовища лабрадоритів, але упродовж декількох років не розпочали розробку цих гранітів.

Як з’ясувалося, у цих фірм не було необхідних для виконання робіт з видобутку корисних копалин персоналу та матеріально-технічної бази.

Проведена з ініціативи СБУ підрозділом Державної служби геології та надр України позапланова перевірка підтвердила, що суб’єкти господарювання порушили закон та угоду про користування надрами. Тому на підставі п.6 ст.26 Кодексу України про надра цим підприємствам спочатку зупинили, а потім анулювали спецдозволи на користування надрами родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

Тепер на Житомирщині державі повернули право на користування надрами двох родовищ граніту та одного родовища лабрадоритів. Загальна рекомендована початкова вартість усіх трьох родовищ в ході реалізації прав на користування з аукціону становить 8,099 млн грн.