EUPST-2013: Правоохоронці вивчали міжнародний досвід

Наприкінці червня делегація військовослужбовців внутрішніх військ МВС України взяла участь у міжнародних навчаннях поліцейських підрозділів ЄС «EUPST – 2013». Захід проводився на базі Національного центру підготовки сил жандармерії у місті Сент-Астьє.

Як повідомили в УГЗ МВС України, у навчаннях взяли участь понад 200 представників правоохоронних структур з 30 країн світу. Серед них правоохоронці з ЄС, країн Африканського Союзу та країн, що не є членами ЄС.

Майже два тижні правоохоронці різних країн вправлялися у розгортанні операції з підтримання миру та безпеки, відпрацьовували взаємодію під час припинення масових заворушень. Тренування проводилися з повномасштабним та реалістичним відпрацюванням ситуаційних вправ.

За сценарієм була сформована багатонаціональна миротворча місія, покликана врегулювати локальний конфлікт у певному регіоні та відновити громадський порядок.

До новоствореної місії на чолі з полковником військової жандармерії Польщі Томасом Шопліком увійшли: відділ радників місії (радники з мас-медіа, юридичних, гендерних питань, а також радник з дотримання прав людини) підрозділ оперативного підпорядкування, два сформованих поліцейських підрозділи (FPU), які разом нараховували 140 чоловік та один спеціальний поліцейський підрозділ (SPU), який нараховував 60 чоловік, а також підпорядкований штабу підрозділ, що складався з групи спостерігачів, консультантів та групи перекладачів, що володіють мовою регіону в якому працює місія.

Делегати від українських військ правопорядку майори Роман Андрушко, Артем Колупаєв, Юрій Удоденко, Володимир Кожушко та капітан Руслан Музичук у даній місії займали посади офіцерів зв’язку в оперативному штабі місії, а також у складі сформованого поліцейського підрозділу (FPU) та спеціального поліцейського підрозділу (SPU).

Масштабні навчання у Сент-Астьє розпочалися з теоретичної підготовки. Учасник делегації від української сторони капітан Руслан Музичук розповідає, що лекції сформували не лише основні поняття суті та призначення миротворчих місій під егідою ЄС та ООН, а й ознайомили з керівними документами, що регулюють функціонування місії та нормативно-правовою базою міжнародного гуманітарного права, стандартами для участі у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки ООН, ЄС, ОБСЄ.

У ході навчань були проведенні теоретичні лекції про методи та тактики дій штурмових підрозділів, арешту підозрюваних, супроводження VIP осіб.

Після теоретичних занять розпочалися практичні відпрацювання. Учасникам навчань необхідно було виявити та ліквідувати схрон зі зброєю, вирахувати місця силового утримання жінок, що надають послуги сексуального характеру. Також правоохоронці відпрацювали алгоритм спецоперації зі звільнення заручників, арешту та утримання підозрюваних під вартою, провели операцію з протидії масових заворушень.

При проведенні занять велика увага приділялася створенню умов, максимально наближених до реальних. Під час масштабних маневрів відтворювалися ситуації, які мали місце в попередні роки на території Франції та за її межами.

Напевно, найяскравішим моментом тренінгів став стрес-курс на виживання. У ролі заручників побував кожен правоохоронець. «Усіх учасників посадили до автомобілів і по дорозі на ці автівки озброєні злочинці здійснили напад та викрадення, - розповідає капітан Музичук. – Нам зв’язали руки, а на голови одягли мішки та привезли до закинутої будівлі». Завдання учасників – вибратися з полону. При цьому потрібно було подолати своєрідну смугу перешкод: пролізти кілька десятків метрів трубою, втікати від переслідувачів по багнюці, пролізти під колючим дротом… Таке заняття на виживання – не лише перевірка фізичної підготовки, а й іспит на уміння подолати психологічний тиск, аналізувати дії злочинців, перебуваючи в їхньому полоні, діяти чітко та згуртовано в екстремальній ситуації.

Після завершення навчань усі учасники отримали відповідні міжнародні сертифікати. Участь у подібних навчаннях особливо важлива для майбутніх миротворців. Заняття у навчальному центрі Сент-Астьє сформували базові поняття про організацію та функціонування підрозділів у складі миротворчих контингентів. Також це й можливість вивчити європейські стандарти тактики дій та порядку виконання завдань правоохоронними підрозділами країн Європи під час врегулювання кризових ситуацій, зокрема під час масових заходів та при проведенні міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки. Для представників внутрішніх військ МВС України такі навчання особливо актуальні, враховуючи постійну участь українських правоохоронців в операціях місій ООН у Ліберії, Судані, ДР Конго, Кот-д’ Івуарі.