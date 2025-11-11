Неформальний саміт міністрів з європейських справ відбудеться у Львові 10-11 грудня.

У грудні провідні європейські міністри відвідають Україну, щоб продемонструвати підтримку заявки країни на вступ до Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico з посиланням на документ-запрошення, яке було надіслано спільно від імені Данії та віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки до столиць країн-членів ЄС.

Неформальний саміт міністрів з європейських справ відбудеться у Львові 10-11 грудня. У виданні зазначили, що цей крок було зроблено в той час, коли союзники по ЄС намагаються подолати затримки, викликані протидією вступу України в блок з боку Угорщини.

"Основна увага в наших дискусіях буде приділена прогресу України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, поділитися роздумами щодо наступних кроків і підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України. Скликавши зустріч в Україні, ми надішлемо чіткий і єдиний політичний сигнал про те, що майбутнє України лежить у рамках ЄС", - ідеться в документі, з яким ознайомилися журналісти.

Відео дня

Два чиновники розповіли журналістам, що члени ЄС хочуть домогтися того, щоб Україна і Молдова могли приступити до наступного раунду реформ, не чекаючи офіційного схвалення. У виданні пояснили, що це дасть змогу Україні діяти швидко, якщо безвихідна ситуація, пов'язана з протестами Угорщини, буде вирішена.

"Ідея полягає в тому, щоб зробити якомога більше, не чекаючи змін. Якщо Угорщина більше не матиме права вето, ми зможемо діяти без затримок", - сказав один із чиновників журналістам.

У ЄС хочуть змінити правила членства, щоб прискорити вступ України

Раніше Politico, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, писало, що в Європейському Союзі розглядають пропозицію про зміну правил членства в блоці. Розробляється новий механізм вступу нових країн до ЄС, який міг би зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими.

Голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер розповів, що майбутніх членів ЄС можуть зобов'язати відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключових інституціональних реформ, як-от запровадження кваліфікованої більшості в багатьох галузях політики.

Вас також можуть зацікавити новини: