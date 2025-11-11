Науковці з’єднали точки в континентальному масштабі та виявили майже 300 тисяч кілометрів доріг від Іспанії до Сирії.

Дороги, які будувалися на європейському континенті за часів Римської імперії виявилися вполовину довшими, ніж вважалося раніше. Про це йдеться у новому дослідженні, пише Times of Israel.

Протягом п'яти років команда археологів вивчала історичні записи, стародавні журнали, місця розташування віх та інші архівні дані. Потім вчені шукали підказки на супутникових знімках та аерофотозйомці, включаючи нещодавно оцифровані фотографії, зроблені з літаків під час Другої світової війни.

Коли стародавні записи натякали на втрачені дороги в певній місцевості, дослідники аналізували місцевість зверху, щоб виявити сліди. Наприклад, ледь помітні відмінності в рослинності, варіації ґрунту або зміни висоти. А також сліди давньої інженерії, такі як підняті кургани або вирубані схили пагорбів. Усе це показує, де колись проходили римські дороги.

"Це перетворюється на масштабну гру з’єднання точок у континентальному масштабі", – сказав Том Бруманс, археолог і співавтор дослідження, опублікованого в Scientific Data.

Дані та інтерактивна цифрова карта також доступні онлайн для науковців, вчителів історії або всіх, хто цікавиться історією Стародавнього Риму.

Попередні дослідження зосереджувалися на "магістралях Римської імперії" — великих магістралях, які найчастіше згадуються у відомих історичних документах. Оновлена карта доповнює більш маловідомі деталі про "другорядні дороги, такі як сільські стежки, що з’єднували вілли та ферми".

Раніше дослідники підрахували, що протяжність римських доріг становила близько 188 555 кілометрів. Нова робота показує майже 300 000 кілометрів доріг по всій Римській імперії, що дозволяло подорожувати з Іспанії до Сирії.

Дослідження значно розширило знання археологів про стародавні дороги в Північній Африці, на рівнинах Франції та на півострові Пелопоннес у Греції.

За словами Бруманса, можливість візуалізувати стародавні маршрути, якими їздили римські фермери, солдати, дипломати та інші мандрівники, забезпечить краще розуміння ключових історичних тенденцій, що залежали від переміщення людей у римські часи, включаючи поширення християнства в регіоні та поширення давніх епідемій.

Нагадаємо, що нещодавно вчені з'ясували, що кліматична криза могла стати ключовою причиною занепаду могутньої Римської імперії. Адже у шостому столітті нашої ери три потужних виверження вулканів спричинили кліматичну кризу, яка відома як Пізньоантичний малий льодовиковий період.

