Понад дві тисячі цивільних українців досі незаконно утримуються у російських тюрмах

Журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, в серпні 2025 року звільнений після 3,5 років російського полону, виступив під час 17-го засідання парламентського комітету асоціації "Україна - ЄС" у Брюсселі.

Зокрема, він закликав депутатів Європейського парламенту активніше накладати індивідуальні та секторальні санкції на РФ і її громадян у контексті збройної агресії проти України.

Також журналіст розповів євродепутатам про те, як його викрали російські військові в березні 2022 року, перевезли через Білорусь до Росії та утримували в нелюдських умовах.

"Було дуже холодно. Ми були змушені постійно рухатися по колу в камерах, щоб не замерзнути. Голод був настільки сильним, що деякі люди їли зубну пасту, аби хоч якось створити ілюзію того, що ти щось їси. Одного разу ми знайшли зернятко соняшника на подвір’ї і поділили його між усіма", - згадав Хилюк під час свого виступу.

При цьому Хилюк наголосив, що його історія - не виняток: понад дві тисячі цивільних українців досі незаконно утримуються у російських тюрмах, часто без обвинувачень, без зв’язку з родинами та без медичної допомоги.

Він закликав Європейський парламент продовжити адвокатувати їхнє звільнення, а також встановлювати імена відповідальних за катування та утримання цивільних.

Своєю чергою голова Комітету асоціації "Україна - ЄС", депутат Європейського парламенту від Фінляндії Пекка Товері, підтримав заклик Хилюка активнішеииснути на Росію та в цьому контексті відзначив роботу "Медійної ініціативи за права людини" у боротьбі за звільнення незаконно утримуваних українських цивільних.

Українці в російському полоні

Як повідомляв УНІАН, раніше новий посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон повідомив, що Росія незаконно утримує під арештом 26 українських журналістів.

Наразі в російському полоні перебувають тисячі українців - як цивільних, так і військових, однак їхня точна кількість невідома.

Періодично між сторонами відбуваються обміни полоненими - останній великий обмін полоненими відбувся ще на початку жовтня 2025 року.

