Новий спальний поїзд з'єднає мандрівників із Польщі з чотирма європейськими містами всього за 57 євро (2750 гривень). Про це пише The Independent.

Зазначається, що нічний поїзд забезпечить прямі залізничні перевезення з південно-східної Польщі до Відня, Братислави, Будапешта і Мюнхена.

Польський державний залізничний оператор PKP Intercity запустить сполучення EN Carpatia 14 грудня. Потяги відправлятимуться з Перемишля, міста на південному сході країни. Поїзд відправлятиметься о 17:51 за місцевим часом і прибуватиме до Мюнхена наступного ранку о 10:24. Час у дорозі становитиме близько 16 з половиною годин.

Дорогою маршрут проходитиме через Жешув, Краків і Катовіце на півдні Польщі, а потім перетне кордон із Чехією. У Богуміні, місті на сході Чехії, кілька вагонів відчепляться і продовжать шлях до Братислави та Будапешта. Інша частина поїзда попрямує до Відня, Лінца і Зальцбурга в Австрії, перш ніж прибуде до Мюнхена. Зворотний рейс вирушає з Мюнхена о 18:45 і прибуває до Перемишля о 10:10 наступного дня.

Цікаво, що пасажири можуть вибрати різні варіанти розміщення, включно зі стандартними сидячими та плацкартними вагонами.

Пасажири категорії "Люкс" розміщуватимуться в спальному купе, що вміщає до трьох осіб, і їм буде надано рушники, капці, гель для душу і зубний набір, а також закуски і гарячі напої. З 22:00 до 6:00 світло вимикається для сну, а провідники будять пасажирів за 30 хвилин до прибуття в обраний пункт призначення.

Поїзд курсуватиме в рамках офіційної програми EuroNight з обов'язковим бронюванням.

