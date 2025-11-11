Трошки раніше член Наглядової ради, ексміністр економіки Тимофій Милованов спробував першим втекти з "корабля, що тоне".

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому" після гучного скандалу в компанії. Про рішення повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії", - зазначила вона.

Юлія Свириденко наголосила, що після проведення реформи корпоративного управління "уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій раді"

"Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - зауважила очільниця уряду.

Свириденко також доручила Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін після у консультацій з міжнародними партнерами подати на затвредження уряду новий склад Наглядової ради.

"Завдання нового складу - швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", - зауважила прем’єрка.

Крім цього вона доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатому", в тому числі щодо закупівель. Вона додала, що матеріали аудиту будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам.

За кілька годин до рішення уряду на про складання повноважень поспішно оголосив член наглядової ради, ексміністр економіки Тимофій Милованов, у спробі першим втекти з "корабля, що тоне".

"Я складаю свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому"", - написав він у Facebook, прікріпивши фотокопію своєї заяви на адресу вже колишнього голови Наглядової ради компанії Ярека Неверовича.

Слід зазначити, що конкурс на посади членів Наглядової ради "Енергоатому" у 2024 році оголошувало Міністерство економіки, на той час очолюване Юлією Свириденко.

Скандал в Енергоатомі

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Правоохоронці прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Галущенка.

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Пізніше НАБУ повідомило про підозру у причетності до схеми низці осіб серед яких, за даними ЗМІ колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов.

У свою чергу, Міненерго відреагувало на масштабний корупційний скандал в енергетиці, запевнивши, що всі причетні будуть притягнуті до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на викриття корупційної схеми та закликав урядовців співпрацювати з НАБУ та правоохоронцями.

